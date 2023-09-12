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جديد المحليات > الروبوت “نورة”.. لـ”خدمة العملاء”
12/09/2023   1:22 م

الروبوت “نورة”.. لـ”خدمة العملاء”

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استخدمت الروبوت “نورة” التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كموظف خدمة عملاء في جناح الأمانة بمعرض “سيتي سكيب” العالمي المقام حاليا بالرياض، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وبحسب الأمانة، فإن الروبوت “نورة” تعطي معلومات عن الباحة وفرصها الاستثمارية، مشيرة إلى أن المرتادين يتحدثون مع نورة التي تتقن العربية و16 لغة أجنبية.

يذكر أن فعاليات “سيتي سكيب” انطلقت بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثاً عالمياً ومحلياً، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في “ملهم”، ويستمر حتى الأربعاء 13 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”. وفق “أخبار 24”.

ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة بالمملكة تحت سقف واحد، كما يستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري والمهتمين.

الروبوت “نورة”.. لـ”خدمة العملاء”

جديد المحليات
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