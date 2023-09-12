450 ألف إعلان عقاري مُخالف في شهرين

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمَّاد، إن نظام الوساطة العقارية الذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي، مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
وأوضح أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ18 منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت.
وأشار الحماد إلى أن النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وحوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقارية.
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت 1341 زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
ويُعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية الهامة في القطاع العقاري، حيث أفرز لائحة تنفيذية و5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقارية تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة.