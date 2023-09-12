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جديد المحليات > “سابتكو”: صدور عقد تأسيس “سات للنقل”
12/09/2023   1:18 م

“سابتكو”: صدور عقد تأسيس “سات للنقل”

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كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” عن صدور عقد التأسيس والسجل التجاري بمسمى سات للنقل شركة ذات مسؤولية محدودة.

وقالت “سابتكو” في بيان لها على تداول، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 10 ملايين ريال على أن تكون حصة “سابتكو” 85% وحصة شركة NEX Continental Holdings 15%، موضحة أن هذه الشراكة تأتي من رؤيتها بتحقيق استراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصولها لتحقيق أفضل العوائد المالية لمساهميها.

وكانت الشركة أعلنت في يناير 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع “NEX Continental Holdings”، تهدف إلى التعاون لتعزيز الفرص التنافسية في مشاريع النقل ما بين المدن بالمملكة، كما أعلنت في فبراير الماضي، فوز تحالف “سابتكو” و NEX Continental Holdings بامتياز نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية. وفق “أخبار 24”.

“سابتكو”: صدور عقد تأسيس “سات للنقل”

جديد المحليات
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