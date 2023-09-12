“6 مليارات دولار” حجم التجارة بين “المملكة وتركيا”

كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، عن ارتفاع حجم التجارة بين المملكة وتركيا مسجلا ما يقارب 6 مليارات دولار لعام 2022، وبنسبة نمو بلغت 33٪ مقارنةً بعام 2021.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي التركي، الذي أُقيم في مدينة الرياض، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأكد السكران أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى العديد من الشراكات الفعّالة والرئيسية، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لتركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين، لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وتم افتتاح المعرض الأول من نوعه “ترك إكسبو”، وبمشاركة كبرى الشركات، وأُقيم خلال مارس الماضي.