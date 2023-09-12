“التأمينات”: “10.7” مصروفات المنافع بـ”أغسطس”

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة، في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
وبيَّنت أنَّ مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023، بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر، أنَّ عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي “أمين” بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة “واتس آب” التأمينات الاجتماعية.
وأضافت أن حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة “X” تلقى أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.
وأبانت أنَّ عدد اللقاءات والورش الميدانية بلغ أكثر 47 لقاءً وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 3.6 آلاف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني للشهر نفسه، تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، وبلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 210 آلاف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.