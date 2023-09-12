“الداخلية” تكشف عن “درون” لرصد الإشعاع الكيماوي

كشفت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، طائرة “درون”، تُستخدم في رصد الإشعاع والمواد الكيماوية عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي؛ بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس، وذلك خلال معرض “سيتي سكيب العالمي”.
وزُوّدت الطائرة، التي حظي زوار جناح الوزارة في المعرض بالتعرف على إمكاناتها، بكاشفات إشعاعية وكيماوية وكاميرا وجهاز لتحديد الموقع، وآلية عمل الجهاز عبر رصد أشعة جاما، والمواد الكيمائية؛ للتأكد من خلو أي موقع من الغازات السامة.
وتستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع كيلومترين عمودياً، ومسافة 7 كيلومترات أفقياً، وبسرعة تصل إلى 88 كيلومتراً في الساعة، كما تحتوي على إطار خارجي مغطى بألياف الكربون لمقاومته للمواد الإشعاعية، ومزودة بـ 8 محركات.
ويعد معرض “سيتي سكيب العالمي” الأكبر من نوعه في العالم، ويُقام لأول مرة في المملكة، ويُعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.
وضمن أنشطتها في المعرض، وقعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، لتبادل الخدمات الاستشارية في مجالات التدريب والتطوير، والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الهجمات السيبرانية، والتعاون في تقديم المبادرات والتجارب الإبداعية والابتكار في مجال التعاملات المالية، وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات لتحقيق المصالح المشتركة، وبناء القدرات ونشر الوعي بين المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، والتكامل للحد من المشاكل في الثقافة المالية والاحتيال عبر التقنية.