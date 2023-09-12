تعاون “سعودي – صيني” بالطوارئ والحماية المدنية

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، جلسة مباحثات رسمية بالرياض مع وزير إدارة الطوارئ الصيني وانغ شيانغي.
وتناول الجانبان خلال الجلسة التي عقدت في ديوان الوزارة سبل تعزيز مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية بين الوزارتين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء كل من نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، والمدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ. وفق “أخبار 24”.