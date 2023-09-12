“الشورى” لـ”الحج”: حفزوا شركات “الداخل”

طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة، بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج لتكوين شركات كبرى لتعزيز التنافسية والارتقاء بالخدمات، مؤكداً في قراره بأن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم وتطوير أعمال جمعيات النفع العام المقدمة في موسمي الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/1444هـ.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، شدد مجلس الشورى على المعهد الملكي للفنون التقليدية، بضرورة التوسع في افتتاح فروع ومكاتب في جميع مناطق المملكة، وخصوصاً في المناطق المهتمة بالفنون التقليدية، داعياً في قراره المعهد إلى الإسراع في استكمال خطته الاستراتيجية، واعتمادها. وفق “أخبار 24”.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم.
وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.