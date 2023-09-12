الربيعة في الأردن لبحث تسهيلات العمرة

بدأ وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى الأردن، التقى خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين الأردنيين.
وتأتي الزيارة امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتعريف بالمبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.
والتقى الربيعة خلال زيارته بعدد من المسؤولين الأردنيين بالجهات ذات العلاقة؛ وتمت مناقشة إجراءات قدوم معتمري المملكة الأردنية إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتسهيلات المقدمة لهم، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها منصة “نُسك” وكيفية الاستفادة منها في التخطيط والاستعداد المُسبق لرحلة العمرة. وفق “أخبار 24”.
كما التقى ضمن أجندة الزيارة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، وتم بحث سُبل تيسير قدوم ضيوف الرحمن من دولة فلسطين، وتسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرة العمرة.