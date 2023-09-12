“السعودية” أول ناقل جوي بـ”البحر الأحمر”

وقعت شركة البحر الأحمر الدولية، مذكرة تفاهم مع “الخطوط السعودية” و”daa International”، الشركة المشغلة لـ “مطار البحر الأحمر الدولي”، لتصبح “الخطوط السعودية” بموجبها أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي.
وتبدأ “الخطوط السعودية” مراحل التشغيل بالرحلات الداخلية من وإلى الرياض، ثم من وإلى جدة في وقت لاحق، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024.
وأفاد الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية، جون باغانو، بأن هبوط أول رحلة تجارية في “مطار البحر الأحمر الدولي”، لا يعني مصدر اعتزاز لـ “البحر الأحمر الدولية” فقط وإنما سيكون علامة فارقة للمملكة في سعيها نحو جعل هذه الرؤية واقعاً.
وتوفر الاتفاقية إطار عمل لإجراء أبحاث مشتركة حول استخدام وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام في “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما سيتم تقييم استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي “الكهربائية” للحد من الانبعاثات الناتجة عن السفر الجوي إلى الوجهات التي تطورها “البحر الأحمر الدولية”. وفق “أخبار 24”.
الرئيس التنفيذي لـ “الخطوط السعودية”، الكابتن إبراهيم كوشي، أكد أن الاتفاقية تمثل فصلاً جديداً في تاريخ الطيران بالسعودية، وأنه فخور كون شركته هي أول شركة طيران تشغل رحلاتها من “مطار البحر الأحمر الدولي”.
يُشار إلى أنه سيتم افتتاح 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر” خلال هذا العام بجانب افتتاح المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي، وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح 13 فندقاً إضافياً كجزء من المرحلة الأولى، وعند اكتمال المشروع بحلول عام 2030، ستضم الوجهة 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية.