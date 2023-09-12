“هبوط البيع”.. وفقدان المؤشر “79 نقطة”

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية سلبياً خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء) بعمليات البيع لجني الأرباح ليستقر المؤشر في المنطقة الحمراء دون مستوى 11200 نقطة.
وهبط المؤشر العام نهاية التعاملات إلى مستوى 11156.26 في مقابل 11235.14 نقطة نهاية تعاملات أمس، بخسارة قدرها 78.88 نقطة نسبتها 0.70 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 678 نقطة تعادل 6.47 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478.46 نقطة.
وصاحب تراجع أسعار بعض الأسهم، تراجع في السيولة المتداولة 7 % إلى 6 بلايين ريال، في مقابل 6.5 بليون، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 0.95 % إلى 234 مليون سهم، في مقابل 232 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة 0.85 % إلى 471 ألف صفقة في مقابل 467 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 0.11 % إلى 496 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 228 شركة، ارتفعت أسهم 80 شركة، وهبطت أسعار أسهم 139 شركة، واستقرت 9 أسهم لشركات مقارنةً بــأسعارها أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 11 تريليون ريال بخسارة 141 بليوناً بنسبة 1.26 %.
وواصل قطاع المواد الأساسية تصدره السوق لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 1.27 بليون ريال شكلت خُمس سيولة السوق، جاءت من تداول 35 مليون سهم، نسبتها 15 %، تراجع معها مؤشر القطاع 0.74 %، إلى 6366 نقطة، وسجل مؤشر البنوك ثاني أكبر سيولة بلغت 598 مليون ريال، هبط معها مؤشر القطاع 0.28%، إلى 10731 نقطة، فيما بلغت خسارة مؤشر قطاع الطاقة 1.38 % إلى 6252 نقطة، سجل معها القطاع ثالث أكبر سيولة بلغت 588 مليون ريال نسبتها 9.73 %.
أما أبرز الأسهم الرابحة، فتصدرها سهم ثمار في الصاعد 10 % وصولاً إلى 29.80 ريال من تداول 1.7 مليون سهم، تلاه سهم الصقر للتأمين بزيادة 9.93 % إلى 25.9 ريال، ثم سهم عناية المرتفع 7.18 %، إلى 12.84 ريال. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم أنابيب السعودية في صدارة الأسهم الخاسرة بعد فقده 10 % من قيمته إلى 35.55 ريال من تداول 4.7 مليون سهم، تلاه سهم أنابيب الهابط 10 % إلى 89.1 ريال جاءت من تداول 965 ألف سهم.
وبلغت خسارة مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.85 % تعادل 191 نقطة، هبوطاً إلى 22366 نقطة، جاء ذلك بعد تداول 3.57 مليون سهم، قيمتها 67.5 مليون ريال، نُفذت من خلال 4007 صفقات.