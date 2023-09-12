“1.6 مليار”.. الإنفاق على “المطاعم والمقاهي” بأسبوع

كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، إنفاق سكان المملكة 11.3 مليار ريال عبر نقاط البيع، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري، من خلال 180.1 مليون عملية.
وأوضح “ساما”، أنه تم إنفاق 1.2 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة، و280.3 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.6 مليار في المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و83.4 مليون ريال في الاتصالات، و2642.4 مليون ريال في النقل.
وبلغت قيمة عمليات نقاط البيع 601.9 مليون ريال في الملابس والأحذية، و322.5 مليون ريال في مواد التشييد والبناء، و274.8 مليون ريال في التعليم، و221.1 مليون ريال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و774.9 مليون ريال في محطات الوقود، و775.9 مليون ريال في الصحة.
وأنفق المستهلكون 279.7 مليون ريال في الأثاث، و237.9 مليون ريال في الفنادق، و114.3 مليون ريال في المنافع، و185 مليون ريال في المجوهرات، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 3.2 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
ووصلت قيمة عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض لـ3.8 مليار ريال، و434.9 مليون ريال في مكة المكرمة، و420.2 مليون ريال في المدينة المنورة، و212.1 مليون ريال في تبوك، و173.8 مليون ريال في حائل، و156.1 مليون ريال في أبها، و267.7 مليون ريال في بريدة، و329.5 مليون ريال في الخبر، و581.2 مليون ريال في الدمام، و1.6 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 3.2 مليار ريال.