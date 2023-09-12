نماذج سكنية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سَكَن” اتفاقية تعاون لإطلاق نماذج جديدة تمكّن الأسر الأشدة حاجة من الحصول على السكن الملائم، وذلك على هامش أعمال معرض “سيتي سكيب العالمي”.
وأفاد وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، أيمن صالح بأن الوزارة تسعي لتوفير كافة الحلول المناسبة لجميع فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة التي تحرص منظومة الإسكان على توفير أفضل الخيارات لها.
وأوضح الأمين العام لـ”سكن” عبدالعزيز الكريديس أن المؤسسة تستهدف من خلال الاتفاقية تطوير مزيد من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع قدرات الأسر الأشد حاجة لتمكينها من الحصول على منتجات سكنية ملائمة وبأسعار منافسة. وفق “أخبار 24”.
وبين الكريديس بأن الدور الذي ستلعبه المؤسسة بعد الانتهاء من دراسة وإطلاق النماذج الجديدة، سيكون من خلال تحمل جزء من القسط الشهري للمستفيد، مشيداً بالدور الحيوي الذي لعبته وكالة الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان، في دراسة وبناء النماذج المبتكرة وخروجها إلى النور.