مانشيني: نحن على الطريق الصحيح

يرى المدير الفني الإيطالي للمنتخب السعودي، مانشيني، أن الأخضر قد ظهر بشكل جيد للغاية خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعته أمام كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء ودياً.
وأوضح مانشيني في تصريحات عقب المباراة لفضائية الإخبارية أنه لم يتوقع الهدف الذي سكن مرمى المنتخب وفي الوقت نفسه خسر الأخضر فرصتين رائعتين ولكنه يرى أن هذه هي لعبة كرة القدم.
وشدد مدرب المنتخب على أننا في الطريق الصحيح وأنه لا أحد يحب الخسارة ولكن الخسارة في مباراة ودية أفضل من الخسارة في البطولة الآسيوية.
وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه كان يعلم أنه من الصعب بعد 5 جلسات تدريبية أن يظهر اللاعبون بشكل أفضل ولكنه يعتقد في الوقت ذاته أنهم أدوا بصورة جيدة أمام كوريا الجنوبية ولكن ارتكبوا بعض الأخطاء لذا عليهم تحسين الأداء.
وخسر المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المباراة الودية التي جرت بينهما، الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل. وفق “سبورت 24”.
وكان الأخضر أقام معسكرًا في نيوكاسل هو الأول له تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث خاض مباراة أمام كوستاريكا فاز بها الأخير بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي.
واختتم المنتخب السعودي معسكره بمواجهة كوريا الجنوبية، علمًا بأن المعسكر يأتي ضمن استعدادات الأخضر لمنافسات كأس آسيا قطر 2023 والمقررة في يناير المقبل.