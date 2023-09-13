المسحل: الدوري السعودي للسيدات “سينقل تلفزيونياً”

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أنه سيتم بث مباريات الموسم الجديد (2023-2024) من الدوري الممتاز للسيدات.
وقال “المسحل” في لقاء مع إذاعة “توك سبورت البريطانية”، إن الدوري الجديد الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، سيتم بثه للمرة الأولى على الشبكات التلفزيونية الرياضية، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك رعاة كثيرون.
وأشار إلى أن عدد الأندية في دوري الدرجة الأولى ارتفع، حيث كانت 16 نادياً في النسخة الأولى، والآن أصبحت 30 نادياً، والعام القادم سيكون هناك فرق تحت 17 سنة.
وأوضح “المسحل”، أن لدينا مراكز للسيدات معدة في 4 مناطق للفرق الوطنية للسيدات تحت 17 سنة، ما يساعد على تدعيم الفرق في المستقبل.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، عن جدول مباريات الموسم الجديد 2023-2024 من الدوري السعودي للسيدات، الذي ينطلق في 13 أكتوبر المقبل. وفق “سبورت 24”.
وتشارك 8 فرق وهي النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية (المتحد سابقا) في الموسم الجديد من المسابقة.
يذكر أن النصر توج بلقب الموسم الأول من الدوري الممتاز للسيدات، فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى والصعود للدوري الممتاز.