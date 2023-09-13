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جديد المحليات > النفط “يقفز” 2%
13/09/2023   9:12 ص

النفط “يقفز” 2%

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قفزت أسعار النفط خلال آخر جلسات الثلاثاء، نحو 2%، لتقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر، بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال قوة الطلب على الوقود في الاقتصادات الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.6% مسجلة عند التسوية 92.06 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار أو 1.8% ، إلى 88.84 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بناءً على التقرير الشهري المتفائل لأوبك، حيث أكّد أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024،كما أعلنت المملكة وروسيا عن تمديد تخفيضات الإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. وفق “أخبار 24”.

النفط “يقفز” 2%

جديد المحليات
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