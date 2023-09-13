طقس اليوم.. أمطار على مكة وحرارة مرتفعة بالأحساء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الممطرة اليوم (الأربعاء) على عدة مناطق، إلى جانب تكون الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار المركز إلى أن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، نوه إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والرياض وبريدة 44 درجة، بينما تصل إلى 45 درجة في الدمام، و43 درجة بالمدينة المنورة، و39 درجة في جدة، و30 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.