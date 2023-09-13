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جديد المحليات > مشاريع لـ”الحرس” بمساحة “مليوني متر مربع”
13/09/2023   9:20 ص

مشاريع لـ”الحرس” بمساحة “مليوني متر مربع”

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أعطى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الضوء الأخضر، للبدء بحزمة مشاريع، على مساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع، في إطار استمرار مرحلة التنمية والتطوير التي تشهدها وزارة الحرس الوطني، وما تحتويه من مرافق ومعسكرات نموذجية ببنية تحتية عالية المستوى، وخدمات تدريبية متطورة، ترفع الجاهزية القتالية والأمنية للوحدات.

وشهد الوزير عرضاً مرئياً عن المشاريع، شملت مركز القيادة الرئيسي، وقيادة وكتائب لواء التدخل السريع الخاص الثاني، وقيادة لواء الأمن الخاص الثاني، وسرية هندسة القتال، وكتيبة الشرطة العسكرية الثانية والعشرين، وإدارة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، وقاعدة الإمداد والتموين. وفق “أخبار 24”.

مشاريع لـ”الحرس” بمساحة “مليوني متر مربع”

جديد المحليات
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