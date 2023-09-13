“منشآت” تطلق “تسريع ريادة الأعمال” بالرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” برنامج تسريع ريادة الأعمال في منطقة الرياض، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “MIT”.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى بناء مبادرات محورية تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير استراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في منطقة الرياض من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في النظام البيئي.
وأشارت إلى أن البرنامج يأتي تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة، حيث تمتد مراحل البرنامج الأربع لعامين، من خلالها عقد ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ للمبادرات المتفق عليها. وفق “أخبار 24”.
وشهد البرنامج مشاركة العديد من المناطق حول المملكة في دوراته السابقة، منها منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والمنطقة الشرقية، التي أنتجت العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في المناطق المشاركة.