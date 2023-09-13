“الصادرات” و”كارفور” تتعاونان لدعم السلع الوطنية

وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة “كارفور”، بغرض دعم وترويج المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإبرازها بمتاجر التجزئة المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين في مجال دعم الشركات والسلع الوطنية بإطلاق حملات ترويجية للسلع الوطنية والشركات ضمن أعضاء برنامج صنع في السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن التعاون المشترك يأتي حرصاً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانة السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث عقد “صنع في السعودية” أكثر من 40 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
يذكر أن برنامج “صنع في السعودية” يُعد محركاً رئيسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
وفق “أخبار 24”.