“ثريدز” يقيّد البحث بـ”الكلمات الحساسة”

قيّدت شركة “ميتا- بلاتفورمز”، ميزة البحث في المنشورات لمستخدمي تطبيق ثريدز الجديد، حيث لم يعد بإمكانهم البحث باستخدام كلمات معينة بدعوى أنها ترتبط بمواضيع حساسة أو تحتوي على معلومات مضللة.
ومنعت الشركة المستخدمين من استخدام الميزة في البحث عن عدد من المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات، ومصطلحات أخرى تحمل محتوى جدليا أو مسيئا أو يشجع على الكراهية.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية كمحاولة من “ميتا” لتجنب تكرار الانتقادات التي طالت ميزة البحث في منشورات إنستغرام، حيث اتُّهمت المنصة بالترويج لحسابات مناهضة للقاحات إبان ظهورها في فترة الوباء، فضلاً عن تعزيز سياستها المتعلقة بعدم نشر المحتوى المسيء. وفق “أخبار 24”.