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جديد المحليات > “السيبراني” يحذر من ثغرات بمنتجات “مايكروسوفت”
13/09/2023   1:13 م

“السيبراني” يحذر من ثغرات بمنتجات “مايكروسوفت”

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً بخصوص وجود عدد من الثغرات الأمنية في منتجات شركة “مايكروسوفت”، داعياً إلى إجراء التحديثات الأمنية التي توفرها الشركة.

وأوضح المركز أن الشركة أصدرت عدة تحديثات لمعالجة تلك الثغرات في 12 منتجا مختلفا، أبرزها “ويندوز 10″ و”ويندوز 11” وحزمة برامج “أوفيس 2013 و2016 و2019″، إلى جانب حزمة “Microsoft 365 Apps for Enterprise”.

ونوّه بأن هذه الثغرات تمكّن المهاجم من تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، ورفع الصلاحيات، وإفشاء المعلومات، فضلاً عن تمكينه من حجب الخدمة (DoS).

تحذيرات من ثغرات أمنية في منتجات مايكروسوفت

وفق “أخبار 24”.

“السيبراني” يحذر من ثغرات بمنتجات “مايكروسوفت”

جديد المحليات
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