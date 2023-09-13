“الإسكان” تُثري تجربة ساكني المدن

اتفقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع شركات القطاع الخاص ممثلةً بالتطبيقات الرقمية؛ جاهز والمسافر والمطار وشركة موفي سينما، في معرض “سيتي سكيب”، لتقديم الخدمات الرقمية لساكني المدن.
وبموجب عدد من الاتفاقيات التي أُبرمت بين الجانبين والتي تمثل فيها وكالة التحول الرقمي الوزارة، ستُقَدم حلول ذكية وخدمات رقمية وتجربة ثرية تعزز جودة حياة ساكني المدن وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتم التوقيع على الاتفاقيات بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، وممثلي عدد من الشركات التقنية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن معرض سيتي سكيب شهد منذ انطلاقه توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في القطاعين البلدي والإسكاني مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، لتعزيز استدامة المدن وتحسين المشهد الحضري والتخطيط المكاني.