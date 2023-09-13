بأمر الملك.. ترقية وتعيين 155 قاضيًا بـ “العدل”

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمرفق القضاء.
وسأل الوزير المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يُوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة في إقامة العدل. وفق “أخبار 24”.