توطين “طب الأسنان” بنسبة 35%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الصحة، توطين مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بنسبة 35%، اعتباراً من 10 مارس 2024؛ بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
وقالت الوزارة إنها أصدرت دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.
وأكدت “الصحة” أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن تلك المحفزات والبرامج تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).