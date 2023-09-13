“الرمال الحمراء 2”.. تمرين سعودي – أمريكي

نفذت القوات المسلحة ونظيرتها الأمريكية التمرين الجوي المشترك “الرمال الحمراء 2” بالمنطقة الشمالية، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا.
وأكد مدير التمرين العميد الطيران الركن محمد المالكي أن هذا التمرين الذي استمر 3 أيام قد حقق جميع الأهداف التي خطط لها وأبرزها تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، واكتساب الخبرات وتنمية المهارات ورفع مستوى الكفاءة والقدرة والجاهزية لقواتنا المسلحة خصوصاً في التعامل مع التهديدات الناشئة.
وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة في التمرين كانت ممثلة في أفرعها القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي، موضحاً أنه جرى خلال التمرين مشاركة العديد من الأنظمة الحالية والجديدة، لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يأتي من أبرزها الأنظمة المسيرة، كما شهد التمرين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
ولفت مدير التمرين إلى تحقيق الوحدات المشاركة أهدافها التي خطط لها بمستوى عالٍ من الاحترافية في الأداء، والدقة في التنفيذ.
ويأتي التمرين المشترك “الرمال الحمراء 2” ضمن التمارين العسكرية المجدولة التي تُجريها القوات المسلحة مع نظيرتها في القيادة المركزية الأمريكية.