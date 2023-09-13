جائزة “الملك سلمان للقرآن” برمضان

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ، بجوائز تم رفع قيمتها ليصل مجموعها إلى 7 ملايين ريال، للفائزين في أفرعها الستة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن فروع المسابقة هي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقَي الشاطبية والتيسير “روايةً ودرايةً”، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.
وأضاف أن الفروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
وسيُقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 2 / 9 / 1445هـ، بحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، فيما سيُقام حفل تكريم الفائزات في 3 / 9 / 1445هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.