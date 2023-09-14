طقس اليوم.. غبار معيق للرؤية يشمل 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، أن تشهد 4 مناطق رياحاً مثيرة للأتربة والغبار المعيق للرؤية.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ستشهد استمراراً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، فيتوقع أن تصل الحرارة في مكة المكرمة وبريدة إلى 43 درجة، وفي المدينة المنورة 42 درجة، و44 درجة في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن درجة الحرارة بمدينة الدمام يتوقع أن تصل إلى 46 مئوية، فيما تصل إلى 39 درجة في جدة، و30 درجة في أبها، في حين يتوقع أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية.