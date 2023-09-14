“الجوازات” تُعرّف بالتأشيرة السياحية بـ”سيتي سكيب”

فتحت المديرية العامة للجوازات أبوابها لزُوّار معرض “سيتي سكيب”، وقدمت عرضًا للتعريف بجهاز التأشيرة السياحية، وآلية التقديم عليها عند الوصول لمنافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وتعرّف زوار جناح وزارة الداخلية على إجراءات التأشيرة السياحية للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات وعلى المؤهلين للتأشيرة عند الوصول للمملكة.
وتشارك الوزارة بمعرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الأكبر في العالم، والذي يقام لأول مرة في المملكة، حيث تعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة. وفق “أخبار 24”.