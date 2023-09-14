“الشباب السعودي” بالمحافل الدولية

أقامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع “مشروع سلام للتواصل الحضاري”، لقاءً تعريفياً عن برنامج “تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي”، لأعضاء رابطة موهبة، الذين تم الكشف عنهم وتعريفهم بصفتهم موهوبين، وحصلوا على برامج رعاية من “موهبة”، وذلك في قبة موهبة في الرياض.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر من الشباب السعودي من عمر 20 وحتى 32 سنة، معرفياً ومهارياً على المشاركة في المحافل الدولية المختلفة، وحثّ الطلبة على التسجيل في النسخة السادسة من البرنامج.
وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية مشروع سلام والمتمثلة في الريادة والتميز في دعم جهود التواصل الحضاري وتحسين الصورة الذهنية للمملكة، بهدف تعزيز مكانة المملكة دولياً. وفق “أخبار 24”.
ويسهم المشروع في زيادة فاعلية مشاركات الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في الملتقيات والمحافل المحلية والدولية، وتوسيع نطاق جهود التواصل الحضاري للمملكة مع المجتمعات والشعوب المختلفة، وإثراء المنظومة المعرفية والفكرية في مجالات التواصل الحضاري والصورة الذهنية، وأخيراً تسهيل مشاركة مختلف فئات المجتمع للتواصل والمشاركة بفعالية في نشاطات التواصل الحضاري حول العالم.
ويُعد برنامج القيادات الشابة للتواصل العالمي برنامجاً قيادياً تواصلياً متكاملاً يهدف إلى تأهيل القيادات الشابة، ويسعى إلى تطوير الكوادر من الشباب السعودي معرفياً ومهارياً للمشاركة في المحافل الدولية المختلفة، ويوحّد فكرة المشارك عن وطنه، وكيفية إبراز الصورة الإيجابية والحضارية عنه، والتعريف بجهوده المبذولة، وتبيان عمق تأثيره وثقله على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بأسلوب علمي وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الحديثة.