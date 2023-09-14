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جديد المحليات > “الدفاع المدني”: احذروا المستنقعات المائية والأودية
14/09/2023   7:55 ص

“الدفاع المدني”: احذروا المستنقعات المائية والأودية

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وذلك بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، من يوم غدٍ الخميس حتى الاثنين المقبل.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.

“الدفاع المدني”: احذروا المستنقعات المائية والأودية

جديد المحليات
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