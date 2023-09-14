“سيتي سكيب” يسدل ستاره بـ”110 مليارات”

أسدل معرض “سيتي سكيب” العالمي، ستاره باستثمارات تتجاوز 110 مليارات ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، وأكثر من 160 ألف زائر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة “تحالف” فيصل الخميسي أن المستهدفات الطموحة لمعرض سيتي سكيب العالمي ما كانت لتحدث لولا الإلهام الذي زرعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الخميسي إلى التأثير المباشر للمعرض بحجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليار ريال، وبلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94 مليون ريال، وأن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي.
وأكد أن شركة تحالف مستمرة في جذب أحداث عالمية مثل سيتي سكيب، وبلاك هات، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل “ليب” وخمس فعاليات أخرى خلال العامين القادمين سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا. وفق “أخبار 24”.
وشهد سيتي سكيب العالمي تكريم الفائزين في روشن هاكاثون، بجوائز مليون ريال، وفاز بالمركز الأول في مسار الشركات الناشئة القائمة فريق ” EcoFit” وجائزة 350 ألف ريال وبالمركز الثاني فريق “وجيد” وجائزة 150 ألف ريال والمركز الأول عن مسار أفكار المشاريع الجديدة ” NeoROSHN “وجائزة 350 ألف ريال والمركز الثاني “JMM Innovations”وجائزة 150 ألف.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.