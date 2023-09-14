لليوم الثاني.. “ارتفاع الأداء”.. وتراجع لـ”مؤشر الأسهم”

واصل مؤشر الأسهم لسوق الأسهم السعودية تراجُعه لليوم الثاني، جاء ذلك على رغم ارتفاع معدلات الأداء التي شملت السيولة والكمية المتداولة مقارنةً بتعاملات السوق أمس.
ولليوم الثاني يستقر المؤشر دون مستوى 11200 نقطة، لينهي جلسة اليوم بخسارة 34.03 نقطة نسبتها 0.31 في المئة عندما تراجع إلى مستوى 11122.23 نقطة في مقابل 11156.26 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع عام 2023 إلى 644 نقطة، نسبتها 6.14 في المئة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة 5 في المئة إلى 6.3 بليون ريال، في مقابل 6 بلايين ريال لجلسة أمس، وصعدت كمية الأسهم المتداولة 0.58 في المئة إلى 235 مليون سهم، في مقابل 234 مليوناً، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة إلى 442 ألف صفقة في مقابل 471 ألفا، صعد معها متوسط الصفقة إلى 532 سهماً بزيادة 7 في المئة.
ومن أصل 228 شركة جرى تداول أسهمها، بجلسة اليوم، ارتفعت أسهم 108 شركات، وهبطت أسعار أسهم 107 شركات، واستقرت أسهم 13 شركة مقارنة بأسعارها أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.07 تريليون ريال بزيادة قدرها 21 بليوناً بنسبة زيادة 0.19 في المئة.
وجاء سهم جزيرة تكافل في صدارة الأسهم المتداولة لجهة الزيادة في السعر بنسبة 10 في المئة وصولاً إلى 21.04 ريال من تداول 1.96 مليون سهم، تلاه سهم سمو بزيادة 7.73 في المئة إلى 50.20 ريال من تداول 1.14 مليون سهم، وسجل سهم الدرع العربي ثالث أكبر زيادة نسبتها 6 في المئة، إلى 20.60 ريال.
أما أكبر الأسهم الخاسرة فتصدّرها سهم وقت اللياقة الهابط بنسبة 6.18 في المئة إلى 133.60 ريال من تداول 424 ألف سهم، تلاه سهم سابك الهابط 3.49 في المئة إلى 85.70 ريال جاءت من تداول 2.4 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة متداولة بين الأسهم بلغت 610 ملايين ريال، نسبتها 10 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 18 مليون سهم نسبتها 8 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.45 في المئة إلى 33.45 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بسيولة متداولة بلغت 550 مليون ريال نسبتها 9 في المئة جاءت من تداول 4 ملايين سهم، ارتفع سعره خلالها 5.83 في المئة إلى 138 ريالاً.
وخالف مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) الاتجاه محققاً مكاسب نهاية جلسة اليوم 0.66 في المئة تعادل 147 نقطة، هبوطاً إلى 22513 نقطة، جاء ذلك بعد تداول 1.66 مليون سهم، قيمتها 26 مليون ريال، نُفذت من خلال 2412 صفقة، فيما بلغ متوسط حجم الصفقة 691 سهماً.