“البلدية” و”رتال” تتعاونان لتطوير وحدات سكنية مستدامة

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية نوعية مع شركة رتال لتحفيز الابتكار في مشروع “بيت المستقبل”، بهدف تفعيل جانب البحث والتطوير للوصول إلى وحدة سكنية مستدامة.
وأفادت الوزارة أن الاتفاقية وقعت خلال معرض سيتي سكيب العالمي؛ مبينة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم تفاهم أخرى بين “رتال” ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري؛ تهدف للتعاون المشترك في تطوير مشروع بيت المستقبل؛ وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي انطلق، يوم الأحد الماضي، في مركز الرياض للمعارض بالرياض، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة. وفق “أخبار 24”.