القتل لـ”عسكريين” أُدينا بـ”الخيانة”

كشفت وزارة الدفاع، عن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة، وذلك بقيادة منطقة الطائف.
وقالت الوزارة في بيان إن المقدم الطيار الركن/ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/يوسف بن رضا حسن العزوني، أقدما بصفتهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى.
وأبانت أنه تم إلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ، وقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.
وأضافت أنه بإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه قد تم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما، وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم الخميس بقيادة منطقة الطائف.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإعلانها هذا تؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظاً لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.