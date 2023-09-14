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جديد المحليات > الكشف عن خطط تطوير متنزه النهضة بالرياض
14/09/2023   3:50 م

الكشف عن خطط تطوير متنزه النهضة بالرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن خطط التأهيل والتطوير للمتنزه وسط المدينة على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع؛ ارتقاءً بصناعة الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، والإسهام في توفير البيئة المناسبة للمشاة، ومستخدمي الدراجات الهوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب رفع جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال تطوير المتنزه تتم على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير وتأهيل الجزء الجنوبي بطول 1700 متر، فيما تضم المرحلة الثانية تطوير الجزء الشمالي بطول 1800 متر.

أفادت أن المشروع سيمزج بين الهوية الثقافية والتصاميم الحديثة، وإبراز التنوع لخدمة جميع الفئات والأعمار، إلى جانب تطوير المنظر العام بتزويد المتنزه بالمجسمات الجمالية والمسطحات المائية، وتحقيق التتابع البصري للعناصر وإضفاء الحس التشويقي للزوّار. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن مشروع متنزه النهضة يتضمن 15 عنصراً تطويرياً منها الممشى الصحي، والساحات المظللة، والمسطحات المائية والشلالات، ومناطق تتضمن ملعب كرة قدم، ونادياً مفتوحاً، وتأجير الدراجات الهوائية، وألعاب الأطفال، إلى جانب المسطحات الخضراء، وساحة النوافير التفاعلية، وصالة مغطاة متعددة الاستخدامات.

يقع المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع

يقع المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع
يقع المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع

يقع المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع

الكشف عن خطط تطوير متنزه النهضة بالرياض

جديد المحليات
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