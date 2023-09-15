“مجمع سلمان” للغة يطلق “العربية للعالم”

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية قناته التعليمية على اليوتيوب تحت اسم “العربية للعالم”، لتمكين متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها.
وتقدم القناة محتوًى عربيًا تعليميًا فعّالاً وإثرائيًا سهلاً ومُيسرًا وعصريًا، يضم جوانب الحياة اليومية والمواقف التواصلية، وإستراتيجيات التعلم، إضافة إلى تقديم الثقافة السعودية بلغة واضحة ومفهومة، وفقًا لمعايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك لتعليم اللغات.
وتستعرض أكثر من 100 مقطع تعليمي قصير، مقسمة إلى خمسة مسارات على نحو يسهل الوصول إلى الموضوعات المستهدفة، إذ جرى تأليف محتوى القناة وجمعه بالتعاون مع نخبة من الخبراء السعوديين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في حين تُقدَّم المواد المؤلَّفة عن طريق مقدمين محترفين بطريقة غير تقليدية، وبتدقيق من فريق الخبراء. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المسارات التعليمية، “العربية من حولي”، و”العربية للتواصل”، و”إبداع العربية”، و”دليلك نحو تعلم العربية”، و”الثقافة العربية”؛ وهو ما سيسهم في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال المواقف الواقعية اليومية.