مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في نوفمبر

يحتضن مقر جامعة الملك فيصل بالهفوف المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الـ 7 من نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأفاد رئيس الجامعة، محمد العوهلي، أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي من خلال التقنيات الحديثة في مجال غذاء المستقبل؛ وذلك وفق هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية؛ لتسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والتجارب الناجحة الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤتمر يتضمن عقداً وإقامة العديد من الجلسات العلمية وورش العمل والفعاليات المصاحبة ومنها؛ المعرض العلمي المصاحب، والمحاضرات العلمية، وورش العمل العلمية، وهاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.