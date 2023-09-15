نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في نوفمبر
15/09/2023   11:36 ص

مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في نوفمبر

+ = -
26

يحتضن مقر جامعة الملك فيصل بالهفوف المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الـ 7 من نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأفاد رئيس الجامعة، محمد العوهلي، أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي من خلال التقنيات الحديثة في مجال غذاء المستقبل؛ وذلك وفق هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية؛ لتسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والتجارب الناجحة الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المؤتمر يتضمن عقداً وإقامة العديد من الجلسات العلمية وورش العمل والفعاليات المصاحبة ومنها؛ المعرض العلمي المصاحب، والمحاضرات العلمية، وورش العمل العلمية، وهاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في نوفمبر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273032.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com