“الدرعية” تنضمّ للميثاق العالمي للأمم المتحدة

عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، عن فخره بالإعلان عن انضمام شركة الدرعية للميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يُعَدّ أكبر مبادرة لاستدامة الشركات والمسؤولية المجتمعية في العالم.
جاء ذلك خلال استقبال شركة الدرعية، ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وضيوف المملكة المشاركين في الدورة الموسّعة الـ 45 للجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة، التي تستضيفها المملكة خلال المدة من 10 – 25 سبتمبر الجاري.
وأوضح “إنزيريلو”، أن المخطط الرئيسي للدرعية، يُعد أحد أعظم أماكن التجمع الثقافي في العالم، وتُظهر هذه الفعاليات مدى التقدم الذي أحرزناه لتحقيق الهدف، في ظل المقومات التراثية والثقافية التي تتمتع بها الدرعية، والتي من بينها حي الطريف التاريخي، المدرج منذ عام 2010 ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي يُعد رمزًا يجذب الملايين إلى قلب المملكة.
واطلع الضيوف، على عراقة التراث السعودي وفنون العمارة النجدية، والمشاريع الثقافية والسياحية والتنموية التي تنفذها شركة الدرعية، مُعبّرين عن سعادتهم بتجربة الدرعية الرائدة في حفظ وصون وتأهيل أحد أبرز المواقع التراثية في العالم.
كما تعرفوا على الإرث الثقافي والتاريخي وفنون العمارة النجدية التي تجسّدت في قصر سلوى، ومباني وقصور حي الطريف التاريخي التي يمتد تاريخها إلى 300 عام. وفق “أخبار 24”.
وأبدى الزوار ومسؤولو المنظمة، سعادتهم بالتجربة، في ظل ما يتمتع به مشروع الدرعية من مقومات حضارية وتراثية وإنسانية وثقافية، وكذلك ما يتم تنفيذه من مشاريع تطويرية وفندقية وسكنية فاخرة، ومرافق خدمية وترفيهية عالمية، تتبنى أحدث معايير الاستدامة، وكذلك التناغم والتناسق بين الفنون التراثية والمباني التاريخية، وذلك خلال حفل عشاء أُقيم بحضور أكثر من 200 شخص في مطل البجيري.