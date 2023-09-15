المؤشر “أخضر” بعد “هبوط” يومين “متتاليين”

عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه مجدداً في جلسة اليوم بدعم تحسن الطلب وارتفاع السيولة المتاحة للمتداول، جاء ذلك بعد تراجع المؤشر في اليومين السابقين الذي استقر خلالها دون مستوى 11200 نقطة.
وبدعم تحسن الأسعار، أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم عند مستوى 11154.54 نقطة في مقابل 11122.23 نقطة أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 676 نقطة، نسبتها 6.45 في المئة، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة لليوم الثاني 16 في المئة إلى 7.4 بليون ريال، في مقابل 6.3 بليون لجلسة أمس، بينما هبطت كمية الأسهم المتداولة 0.64 في المئة إلى 234 مليون سهم، في 235 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة إلى 413 ألف صفقة في مقابل 442 ألفا، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 6 في المئة إلى 566 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 228 شركة، ارتفعت أسهم 131 شركة، وهبطت أسعار أسهم 91 شركة، واستقرت أسهم 6 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.191 تريليون ريال بزيادة قدرها 119 بليونا بنسبة ارتفاع 1.1 في المئة.
أما أبرز الأسهم المتصدرة لجهة الزيادة في السعر، فتصدرها سهم الدواء الصاعد 7.55 في المئة وصولا إلى 94 ريالاً من تداول 507 آلاف سهم ، تلاه سهم المصافي المرتفع 6 في المئة إلى 95.50 ريال من تداول 1.27 مليون سهم، حقق سهم إكسترا ثالث أكبر زيادة في السعر بلغت 4.8 في المئة، إلى 76.50 ريال من تداول 564 ألف سهم.
في المقابل تكبد سهم أميانتيت أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 9 في المئة هبوطاً إلى 47.40 ريال من تداول مليون سهم، تلاه سهم ميدغلف للتأمين الهابط 6.9 في المئة إلى 13.76 ريال جاءت من تداول 3.7 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم أرامكو السعودية في صدارة الأسهم لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 750 مليون ريال، نسبتها 10 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 22 مليون سهم نسبتها 9.6 في المئة، ارتفع سعره خلالها 1.49 في المئة إلى 33.95 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة متداولة بلغت 381 مليون ريال ارتفع سعره خلالها 0.85 في المئة إلى 71.40 ريال.
وواصل مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) ارتفاعه لليوم الثاني بنسبة 1.31 في المئة تعادل 295 نقطة، صعوداً إلى 22808 نقاط، جاءت بعد تداول 1.5 مليون سهم، قيمتها 34 مليون ريال، نُفذت من خلال 3163 صفقات، بمتوسط 476 سهماً للصفقة.