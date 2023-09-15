“الصفري عالمي” للتمور.. بـ”بيشة”

تنطلق في محافظة بيشة شمال شرق عسير ولمدة 5 أيام النسخة الـ 11 من المهرجان السنوي للتمور، بشعار “الصفري عالمي”، وسيتم خلاله تسويق أكثر من 60 ألف طن من التمور، بحضور عدد من الشركات الوطنية والمصانع المحلية.
ويتضمن المهرجان، وفق مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة محمد المعاوي العديد من البرامج والفعاليات والندوات التثقيفية وورش العمل التي تستهدف المزارعين، إضافة إلى عرض نماذج من الصناعات التحويلية من النخيل، وأهم منتجاتها.
وأسهمت المهرجانات السابقة في رسم خطط واضحة لأهمية تطوير منتج التمور والمحافظة على المزارع وإنتاجها، إلى جانب دعم المزارعين بشكل يحفظ للمزارع والمنتج حق التطوير.
وأوضح “المعاوي” أن اللجان المنظمة تسعى إلى تطوير منتج التمور واعتماده ضمن برامج وفعاليات المنطقة، والعمل على توزيع نقاط البيع له في مختلف الأسواق المحلية بالمملكة، لتسويقه كأهم المنتجات وأشهرها منذ القدم. وفق “أخبار 24”.
ودعا جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بتسويق التمور ومنتجاتها في المملكة إلى توجيه بوصلة الاستثمار إلى محافظة بيشة، والاستفادة من ناتجها المحلي الذي يتجاوز 100 ألف طن من التمور بأنواعها المختلفة.