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جديد المحليات > النفط يقفز لـ”أعلى” سعر في 2023
15/09/2023   11:35 ص

النفط يقفز لـ”أعلى” سعر في 2023

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وصلت أسعار النفط مع نهاية التعاملات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، بعدما تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وحقق خام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.74 دولار أو 1.88 % ليصل إلى 93.62 دولار، كما وصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8 % إلى 89.09 دولار، كما وصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصاً كبيراً خلال الربع الرابع. وفق “أخبار 24”.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما خالف توقعات المحللين بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضًا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

النفط يقفز لـ”أعلى” سعر في 2023

جديد المحليات
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