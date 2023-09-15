النفط يقفز لـ”أعلى” سعر في 2023

وصلت أسعار النفط مع نهاية التعاملات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، بعدما تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وحقق خام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.74 دولار أو 1.88 % ليصل إلى 93.62 دولار، كما وصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8 % إلى 89.09 دولار، كما وصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصاً كبيراً خلال الربع الرابع. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما خالف توقعات المحللين بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضًا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.