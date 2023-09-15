“نُسُك” في الأردن.. تعاون وعروض وخدمات

ركزت المنصة الحكومية الموحدة “نُسُك” خلال زيارتها إلى الأردن، على طرح الكثير من العروض والباقات والخدمات التي تلبي تطلعات الزائرين والمعتمرين، مع بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن.
وشهدت أجنحة المنصة في الزيارة التي ترأسها وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين، حيث جرى التعرف على الخدمات والتسهيلات والاستمتاع بعروض الواقع الافتراضي المتنوعة والذكية؛ التي قدمت زخماً وافراً من المعلومات والباقات والتجارب.
وجاء اللقاء في وقت أصبح معه إصدار التأشيرة والقدوم للمملكة أكثر سهولة وسلاسة وأماناً، مع توفر تأشيرات “العمرة، والسياحة، والمرور، والأهل والأصدقاء”، وتمكين مواطني 57 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الزيارة في سياق لقاءات “نُسُك” الإقليمية والعالمية لمد جسور التواصل مع العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لضيوف الرحمن، وبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، وبحث الفرص وإبرام الاتفاقيات مع كبرى شركات السفر والعمرة.