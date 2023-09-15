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جديد المحليات > مع “أرامكو”.. “طويق” تحصل على “غينيس”
15/09/2023   11:32 ص

مع “أرامكو”.. “طويق” تحصل على “غينيس”

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احتفت أكاديمية “طويق” بالشراكة مع أرامكو، بالحصول على جائزة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر ورشة عمل في مجال الملكية الفكرية.

وأُقيم البرنامج في كل من الرياض وجدة والظهران، على مدى 3 أيام، ضِمن معرض “Net0thon”، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام الحلول التقنية الحديثة، للوصول إلى مستهدف المملكة للحياد الصفري للكربون في عام 2060.

كما تناول عدة مسارات تعليمية تستهدف تمكين طلاب التعليم العام بالمهارات والقدرات اللازمة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وحلول المدن الذكية، والابتكار في كفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية، وورشة عمل في إدارة الملكية الفكرية، بحضور قياسي تجاوز 780 مستفيداً. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أكاديمية “طويق”، تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات العالمية، لتقديم برامج ومعسكرات احترافية في أبرز مجالات البرمجة والتقنية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية.

مع “أرامكو”.. “طويق” تحصل على “غينيس”

جديد المحليات
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