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رياضة > النصر يرفع القائمة الآسيوية
15/09/2023   11:43 ص

النصر يرفع القائمة الآسيوية

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علمت مصادر أن إدارة نادي النصر رفعت قائمة الفريق الأول لكرة القدم للاتحاد الآسيوي خلال الساعات الماضية.

ورفع نادي النصر قائمته حسب الوقت المحدد من جانب الاتحاد الآسيوي، وذلك استعداداً لمشاركة الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وأشارت المصادر ذاتها أن إدارة النصر رفعت جميع أسماء اللاعبين الأجانب المسجلين في كشوفات النادي يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 وجاء قرار النصر بتسجيل جميع لاعبيه الأجانب بعد تغيير نظام البطولة التي تمنح الفريق اختيار الأجانب المشاركين في البطولة قبل المباراة بساعات قليلة على أن يشارك 5 منهم فقط بكل مباراة. وفق “سبورت 24”.

النصر يرفع القائمة الآسيوية

رياضة
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