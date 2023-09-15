مصر والصين تكتسحان منافسات عالمية الأثقال بالرياض

انتزعت الرباعة المصرية سارة السعيد، الميداليات الذهبية الثلاث في بطولة العالم للأثقال بالرياض في وزن 76 كجم، برفعها 108 كجم في الخطف، و138 كجم في النتر، ومجموع 246 كجم.
وفي مسابقات الخطف، نالت الكورية “شو هيون كيم” الميدالية الفضية برفعها 106 كجم، وخطفت الكولومبية “هيلين اسكوبار” البرونزية برفعها 106 كجم, وفي النتر والمجموع، فازت الكولومبية “هيلين” بفضيتين برفعها 136 كجم ومجموع 242 كجم، والإكوادورية “نانسي بيلا” ببرونزيتين برفعها 135 كجم ومجموع 240 كجم.
وانتزع الصيني “ليو هوان هو” ذهبية النتر برفعه 224 كجم، وأحرز القطري فارس إبراهيم الميدالية الفضية برفعه 218 كجم، والكوري “جانق” البرونزية بـ217 كجم, وأضاف الصيني “ليو” ذهبيته الثانية في المجموع بـ404 كجم، وخطف الكوري “جانق” الفضية بـ399 كجم، وذهبت البرونزية لـ”يونهي” بـ394 كجم.
ونال ممثل الاتحاد الدولي الرباع “يونهي طاسيكهانتو” الميدالية الذهبية لمنافسات الخطف برفعه 183 كجم، ونال الأرميني “قاريك كابرتان” الميدالية الفضية برفعه 183 كجم ورقماً قياسياً تحت 20 عاما، وذهبت البرونزية للكوري الجنوبي “جانق يون هاك” برفعه 182 كجم.
وخصص يوم غد لمنافسات السيدات بمشاركة 42 ربّاعة في 4 فئات مختلفة، إذ تختتم منافسات السيدات في السادس عشر من سبتمبر الحالي قبل اليوم الختامي بيوم.
يذكر أن بطولة العالم لرفع الأثقال للسيدات كانت منفصلة تماماً عن بطولة الرجال حيث بدأت عام 1987 واستمرت حتى عام 1990م، حينها أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن دمج بطولتي الرجال والسيدات في بطولة واحدة عام 1991م في ألمانيا والتي أقيمت بمشاركة 308 رباعين وربّاعات لأكثر من 50 دولة.