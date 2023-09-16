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16/09/2023   10:43 ص

إخفاء الإعجابات في إكس “متاح” بمقابل

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أتاحت منصة “إكس”، ميزة جديدة لمشتركي خدمة “X Premium ” المدفوعة تمكّنهم من إخفاء علامة الإعجاب على المنشورات، كما أطلقت خدمة التحقق من الحساب باستخدام الهوية الشخصية لمنع انتحال صفة صاحبه.

وتختفي علامة التبويب التي تعرض المنشورات التي أُعجب بها مشتركو X Premium فور تفعيل الميزة، إلا أن ميزة إخفاء الإعجابات قد تتوقف عند عدم سداد المشترك الرسوم الشهرية، حيث تعود علامة تبويب الإعجابات للظهور مرة أخرى.

وفيما يخص خدمة التحقق بالهوية، فقد تطلب المنصة إعادة التحقق عند تغيير اسم الحساب أو تصنيفه (شخصي أو تجاري)، أو عند نقل ملكية الحساب لمستخدم آخر، أو عند توقف الحساب عن التفاعل خلال المدة المسموح بها. وفق “أخبار 24”.

إخفاء الإعجابات في إكس “متاح” بمقابل

مال وأعمال
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