طرح 206 عقارات بمزادات في 4 مناطق

ينظم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بدءًا من (السبت)، 19 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 206 عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية وصناعية، تقع في 4 مناطق.
وأوضح المركز أن المزادات تتنوع بين حضورية وإلكترونية، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وستكون البداية بـ8 مزادات في منطقة مكة المكرمة تعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، إلى جانب 6 مزادات علنية بالرياض لعرض 47 عقارًا، و4 مزادات علنية بالمنطقة الشرقية لـ52 عقارًا، ومزاد علني بمنطقة القصيم لعرض 13 فرصة عقارية.
وأبان أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات المطروحة، وشروط المشاركة في المزادات وكذلك من خلال صفحة المزادات بموقع المركز الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ويعد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.