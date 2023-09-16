“66 ألف” أسرة تستفيد من “سكني”

كشف برنامج “سكني”، عن استفادة 62 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً، وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.23 ألف أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.
وأوضح “سكني”، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ 10.25 ألف أسرة بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ 8.3 ألف أسرة.
وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.68 ألف أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن.
وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني”.
ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 174.52 ألف خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و (واتساب الأعمال).
وفق “أخبار 24”.