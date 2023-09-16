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جديد المحليات > كل مؤشرات النفط فوق الـ90 دولاراً
16/09/2023   10:41 ص

كل مؤشرات النفط فوق الـ90 دولاراً

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أنهت أسعار النفط، الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري بارتفاع جديد، بدعم توقعات انتعاش الطلب العالمي في ظل تمديد خفض الإمدادات، حيث وصل الخام الأمريكي لأول مرة إلى أعلى من 90 دولاراً.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بمقدار 61 سنتاً أو 0.68% إلى 90.77 د/ب عند التسوية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.25% إلى 93.93 د/ب عند التسوية.

بينما زاد سعر خام “نايمكس” بنسبة 0.7 % أو 61 سنتاً ليُسجل 90.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75 %، ما يعني وجود طفرات عامة في الأسعار نحو الارتفاع. وفق “أخبار 24”.

وتشير التقارير الصينية إلى وجود تحسن في إنفاق المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6 % في أغسطس على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاعها 2.5 % في يوليو وأعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاعها 3 %.

كل مؤشرات النفط فوق الـ90 دولاراً

جديد المحليات
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